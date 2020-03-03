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Моуринью не ожидает серьезных трансферов от Тоттенхэма летом

19:22 16 Читати українською
Моуринью не ожидает серьезных трансферов от Тоттенхэма летом
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не уверен, что клуб будет активно работать во время летнего трансферного окна.

"У Тоттенхэма не будет массовых изменений летом. Во-первых – это не то, что нам нужно, во-вторых – это не профиль нашего клуба, в-третьих – специфика рынка.

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Из года в год подписание новых игроков становится сложнее, поэтому сейчас я не задумываюсь о капитальном ремонте команды. Но, конечно, усиление состава нам нужно", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, в январе Тоттенхэм совершил лишь один серьезный трансфер – за 30 млн евро был приобретен форвард ПСВ Стевен Бергвейн.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Трансферы
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