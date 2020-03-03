Моуринью не ожидает серьезных трансферов от Тоттенхэма летом

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не уверен, что клуб будет активно работать во время летнего трансферного окна.

"У Тоттенхэма не будет массовых изменений летом. Во-первых – это не то, что нам нужно, во-вторых – это не профиль нашего клуба, в-третьих – специфика рынка.

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Из года в год подписание новых игроков становится сложнее, поэтому сейчас я не задумываюсь о капитальном ремонте команды. Но, конечно, усиление состава нам нужно", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, в январе Тоттенхэм совершил лишь один серьезный трансфер – за 30 млн евро был приобретен форвард ПСВ Стевен Бергвейн.

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