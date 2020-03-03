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Моурінью не очікує серйозних трансферів від Тоттенхема влітку

19:22 138 Читать на русском
Моурінью не очікує серйозних трансферів від Тоттенхема влітку
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью не впевнений, що клуб активно працюватиме під час літнього трансферного вікна.

"У Тоттенхема не буде масових змін влітку. По-перше – це не те, що нам потрібно, по-друге – це не профіль нашого клубу, по-третє – специфіка ринку.

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З року в рік підписання нових гравців стає складнішим, тому наразі я не замислююся про капітальний ремонт команди. Але, звичайно, підсилення складу нам потрібне", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, у січні Тоттенхем здійснив лише один серйозний трансфер – за 30 млн євро був придбаний форвард ПСВ Стевен Бергвейн.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Англія Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери
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