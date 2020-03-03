Моурінью не очікує серйозних трансферів від Тоттенхема влітку

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью не впевнений, що клуб активно працюватиме під час літнього трансферного вікна.

"У Тоттенхема не буде масових змін влітку. По-перше – це не те, що нам потрібно, по-друге – це не профіль нашого клубу, по-третє – специфіка ринку.

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З року в рік підписання нових гравців стає складнішим, тому наразі я не замислююся про капітальний ремонт команди. Але, звичайно, підсилення складу нам потрібне", – цитує Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, у січні Тоттенхем здійснив лише один серйозний трансфер – за 30 млн євро був придбаний форвард ПСВ Стевен Бергвейн.

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