Моуринью рассказал о реабилитации Кейна и Сон Хын Мина – положительные новости для португальца

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал состояние Харри Кейна и Сон Хын Мина, которые залечивают травмы.

"Я бы сказал, что Кейн немного опережает график. Это вселяет надежду. Вместо пары матчей в конце сезона он сможет принять участие в четырех или пяти.

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Он выполняет упражнения, которые может на данном этапе, и хорошо себя чувствует. Иногда вы следуете протоколу, но приходится откладывать сроки восстановления из-за плохого самочувствия. Но сейчас все идет хорошо.

Сон Хын Мин пока еще далек от возвращения на поле, но прогноз тоже хороший. Он сейчас в Сеуле и скоро вернется в Англию. Когда начнется процесс восстановления, мы попробуем все возможности, чтобы он сыграл в этом сезоне. Будет замечательно, если в конце чемпионата у нас будут Кейн и Сон", – цитирует Моуринью Sky Sports.

Напомним, Кейн травмировал подколенное сухожилие в начале января, и по прогнозам врачей, может восстановиться под конец чемпионата. Сон Хын Мин сломал руку в середине февраля и должен вернуться одновременно со звездным англичанином.

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