"Я не хочу постоянного конфликта". Жозе Моуринью – о "структурной эмпатии", идеальном клубе и возвращении к тренерству

Жозе Моуринью заверил, что вскоре возобновит тренерскую работу и рассказал о главных требования к своему следующему клубу.

Португальский специалист после увольнения из Манчестер Юнайтед заполняет паузу в тренерстве регулярными появлениями на трансляциях в роли эксперта. Во время просмотра финала Кубка английской лиги, где лучшим футболистом матча стал Александр Зинченко, Моуринью пообщался с журналистом The Telegraph.

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"Люди говорят, что поражения учат больше. Возможно, в этом есть доля правды. Однако я чувствую, что моя естественная среда – побеждать. Это первый раз, когда я в течение 18 месяцев не выиграл ни одного трофея. Но некоторые не выигрывают трофеи по 18 лет .

Теперь у меня есть время подумать, обдумать, попытаться понять все и лучше подготовиться к следующему вызову. Знаю, он вскоре будет. Я до сих пор не принял его только потому, что не хотел тех вариантов, которые были на выбор. Когда придет именно та работа, я хочу быть переполненным радостью, энергией и знаниями", – Жозе уверяет в быстром возвращении к тренерской практике.

Далее Моуринью пытается объяснить, каким должно быть его следующее место работы: "Я не хочу внутреннего конфликта. Я хочу внутренней эмпатии. А конфликт должен быть в воскресенье на поле, когда ты играешь против того, кто пытается украсть твои три очка.

Структурная эмпатия. Я не знаю, насколько это хороший перевод с португальского на английский, но акцент на двух словах – "структура" и "эмпатия".

Не хочу работать там, где нет единства во мнениях. Люди порой говорят: "Этому менеджеру не нравится работать с футбольным директором, главным скаутом, владельцем или президентом". На протяжении своей карьеры я работал во всех возможных условиях. Самые успешные ситуации возникают не из-за структуры, а из-за эмпатии в структуре. Должны быть люди, которые хорошо работают вместе, которые разделяют одинаковые идеи. Это фундаментальная вещь.

Сейчас мы имеем поколение футболистов, которые являются не просто игроками, а целым пакетом: сам футболист, его семья, агент, директор по коммуникациям. Иногда еще персональные медицинские работники, а в отдельных случаях и личные фитнес-тренеры. С игроком вместе идут отвлекающие факторы. А если в клубе нет эмпатии, возникает очень много противоречий, тогда работать очень-очень сложно ".

Моуринью не конкретизирует, но повышение голоса выдает, что он говорит о своих последних клубах. Португалец отказывается обсуждать период в Манчестер Юнайтед и тем самым нарушать соглашение с "дьяволами", по которой ему выписали солидную компенсацию. Однако даже без имен все прекрасно понятно.

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"Есть вещи, которые побуждают меня много думать, много учиться, стараться отвечать на многие вопросы. Например, поговорим о лидерах. Когда речь идет о исторических лидерах, вы вспоминаете невероятно негативных персон в истории человечества. Когда же речь идет о футболе, вы автоматически привязываете лидеров к положительному лидерству. Однако негативный лидер – также лидер. Не каждый из них является положительным, не каждый будет помогать вам достигать ваших целей. К таким ситуациям нужно себя готовить", – рассказывает Жозе.

"Особенный" четко выделяет два момента, которые должны быть в клубе, который он возглавит следующим.

"Это должен быть клуб, который не готов сразу бороться за трофеи, но имеет амбиции охотиться за ними. Я не пойду в клуб без амбиций. Я уже отказался от выгодного предложения, потому что хочу работать в футболе высокого уровня, с амбициями самого высокого уровня. Это – второй пункт.

Первый – структурная эмпатия. Хочу работать с людьми, которых люблю, с которыми мне приятно вести дела, которые разделяют мои идеи. Я не хочу постоянного конфликта между своим мнением и мнениями других", – объясняет тренер.

Интервьюер спросил Моуринью, существуют ли вообще такие идеальные клубы. "Существуют. В моей карьере таким был Интер. Это очень важный аспект для успешного клуба, – говорит Жозе и добавляет: Идеальная структура – 5 скаутов, работающих совместно, а не 500 скаутов, которых я никогда в жизни не видел".

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