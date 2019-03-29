Моуринью может возглавить Баварию, – СМИ

Жозе Моуринью летом может стать главным тренером Баварии.

Бавария рассматривает вариант с приглашением к себе португальского специалиста Жозе Моуринью, сообщает Foot Mercato.

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Ковач может покинуть свой пост после провала в Лиге чемпионов и в случае неудачи в Бундеслиге, если серебряную салатницу возьмет дортмундская Боруссия.

Моуринью имел шансы вернуться в Реал или Интер, но первые уже назначили Зинедина Зидана, а генеральным директором вторых стал Беппе Маротта. Также были варианты с Лионом и Монако, но оба не планируют менять своих действующих наставников.

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