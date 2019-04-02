Моурінью натякнув, де може продовжити кар'єру – в цьому чемпіонаті португалець ще не працював

Відомий фахівець Жозе Моурінью не проти спробувати свої сили в новому для себе чемпіонаті.

"Німеччина? У цій країні я ще не працював. Чому б і ні? Подивимося.

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Я б хотів постаратися взяти Лігу чемпіонів з третім клубом і п'яте чемпіонство в різних країнах з п'ятим клубом.

Але те, що хочеться, не завжди збувається. Мої амбіції не обмежені цим маленьким капризом", – цитує Моурінью Record.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью в грудні 2018-го через незадовільні результати клубу. На його місце призначили норвезького фахівця Уле Гуннара Сульшера.

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