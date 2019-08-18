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Моуринью обронил слезу, рассказывая о паузе в карьере, и получил поддержку от экс-подопечного

18:41 30 Читати українською
Моуринью обронил слезу, рассказывая о паузе в карьере, и получил поддержку от экс-подопечного
Сеск и Моуринью / ITV News

Португальский тренер Жозе Моуринью поддался эмоциям, рассказывая в интервью, как трудно ему дается пауза в карьере. В сети своего экс-наставника поддержал Сеск Фабрегас.

56-летний специалист едва не заплакал, рассказывая о том, как скучает по футболу.

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"Я просто наслаждался. Тот момент, когда я стал составной профессионального футбола, состоялся по одному щелчку: "Теперь это серьезно, это серьезное дело, и так было до сих пор. Непрерывно. Теперь же я остановился и не могу наслаждаться этим ощущением по-настоящему. Я скучаю по этому", – заявил Моуринью со слезами на глазах.

Зато экс-подопечный "Особенного" Сеск отреагировал на видео с отрывком программы, добавив короткое сообщение в своем твиттере: "Легенда. Мы тоже скучаем за вами. Возвращайтесь как можно быстрее, Мистер".

Напомним, что Жозе Моуринью находится без работы с декабря прошлого года, когда его уволили боссы Манчестер Юнайтед.

Особенный. 25 трофеев Жозе Моуринью

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Монако Монако Жозе Моуринью Жозе Моуринью Мир Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Челси Челси
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