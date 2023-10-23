Недавно аргентинец унизительно высказался о главном тренере Ромы. "У меня только одно воспоминание о Моуринью – это победа в Лиге Европы с Севилией против него несколько месяцев назад.

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Похоже, Папу забыл, с кем имеет дело. Ответ Жозе оказался жестким: "Я не помню, чтобы играл против него в финале Лиги Европы". Четкий намек на то, что аргентинец не сыграл в этом матче ни минуты. Но эта реплика была только разогревом. Также Моуринью не обошел вниманием допинг-скандал, из-за которого Гомес был дисквалифицирован на два года. Папу утверждает, что провалил тест, потому что выпил сироп от кашля.

"У меня кашель, но не буду принимать тот сироп или какие-то таблетки, иначе у меня тоже будут проблемы. Думаю, уже против Ювентуса он играл с положительным тестом. В конце концов, то, что с ним случилось, не моя проблема", – цитирует Моуринью Goal.

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