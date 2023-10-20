Монца официально подтвердила, что получила от ФИФА письмо с вердиктом для чемпиона мира – 2 года запрета заниматься спортом.

Погба снова сдал положительный допинг-тест – звезде Ювентуса грозит 4-летняя дисквалификация

Гомес сдал положительную допинг-пробу в октябре прошлого года, когда еще выступал за Севилью. В биологических пробах аргентинца было обнаружено наличие тербуталина – препарата для облегчения бронхоспазма. Хавбек уверяет, что случайно выпил сироп своего ребенка без консультации с врачом.

Монца объявит решение по Гомесу позже. В феврале полузащитнику исполнится 36, поэтому длительная дисквалификация может означать для него финиш карьеры.

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