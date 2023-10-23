Моурінью ефектно поставив на місце чемпіона світу, який спробував принизити наставника Роми
Португальський фахівець Жозе Моурінью не втратив шанс відплатити Папу Гомесу за гучні заяви.
Нещодавно аргентинець принизливо висловився про головного тренера Роми. "У мене лише один спогад про Моурінью – це перемога в Лізі Європи з Севільєю проти нього кілька місяців тому.
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Схоже, Папу забув, з ким має справу. Відповідь Жозе виявилася жорсткою: "Я не пам’ятаю, щоб грав проти нього у фіналі Ліги Європи". Чіткий натяк на те, що аргентинець не зіграв у тому матчі жодної хвилини. Але ця репліка була лише розігрівом. Також Моурінью не оминув допінг-скандал, через який Гомеса дискваліфікували на два роки. Папу стверджує, що провалив тест, бо випив сироп від кашлю.
"У мене кашель, але не буду приймати той сироп чи якісь пігулки, інакше у мене теж будуть проблеми. Думаю, вже проти Ювентуса він грав з позитивним тестом. Зрештою, те, що з ним трапилося, не є моєю проблемою", – цитує Моурінью Goal.
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