Нещодавно аргентинець принизливо висловився про головного тренера Роми. "У мене лише один спогад про Моурінью – це перемога в Лізі Європи з Севільєю проти нього кілька місяців тому.

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Схоже, Папу забув, з ким має справу. Відповідь Жозе виявилася жорсткою: "Я не пам’ятаю, щоб грав проти нього у фіналі Ліги Європи". Чіткий натяк на те, що аргентинець не зіграв у тому матчі жодної хвилини. Але ця репліка була лише розігрівом. Також Моурінью не оминув допінг-скандал, через який Гомеса дискваліфікували на два роки. Папу стверджує, що провалив тест, бо випив сироп від кашлю.

"У мене кашель, але не буду приймати той сироп чи якісь пігулки, інакше у мене теж будуть проблеми. Думаю, вже проти Ювентуса він грав з позитивним тестом. Зрештою, те, що з ним трапилося, не є моєю проблемою", – цитує Моурінью Goal.

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