Моуринью интересно прокомментировал свое возможное назначение в Реал

Португальский тренер поделился мнением о непростой ситуации Зинедина Зидана в мадридском Реале.

"Реал сейчас на третьем или четвертом месте, да? Близкий к первому месту. Это не так плохо. Если Реал обыгрывает Севилью в следующем матче, то обойдет ее. Барселона позади, а Атлетико впереди всего на одно очко.

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Зидан – один из нас. Нам больно, когда наши любимые команды не добиваются успеха. Приходится с этим жить. Зидан посвятил футболу всю свою жизнь, он прекрасно его понимает. Ходят слухи, что я вернусь в Реал, и мне это не нравится. Может, у команды действительно много проблем, но уважение важнее.

Я бы не хотел возвращаться, потому что у Реала уже есть тренер. А я не могу тренировать команду, у которой уже есть наставник. Нужно проявлять уважение не только к клубу, но и к тренеру. Я хочу, чтобы у команды наладились дела и все было хорошо", – приводит слова Моуринью Deportes Cuatro.

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К слову, ранее фанаты Реала поддержали кандидатуру одиозного португальца как возможную замену Зинедина Зидана.