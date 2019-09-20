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Реал нашел трех кандидатов на замену Зидану – болельщики выбрали своего фаворита

13:12 342 Читати українською
Реал нашел трех кандидатов на замену Зидану – болельщики выбрали своего фаворита
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал рассматривает 3 претендентов на пост главного тренера в случае отставки Зинедина Зидана.

Зинедин Зидан находится под угрозой увольнения из-за неудачного старта в сезоне 2019/20. Команда дважды потеряла очки в Ла Лиге, а также крупно проиграла ПСЖ (0:3) в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов.

Реал заплатит бешеную сумму компенсации в случае увольнения Зидана

Как сообщает Marca, Флорентино Перес может назначить на место француза главного тренера Кастильи Рауля Гонсалеса. Испанец отдал Мадриду 16 лет игровой карьеры.

Также на вакантное место претендуют свободные агенты Жозе Моуринью, который возглавлял "сливочных" с 2010 по 2013 годы, а также Массимилиано Аллегри, который работал в Милане и Ювентусе.

Также издание провело голосование среди пользователей, которые в большинстве проголосовали за возвращение "Особенного".

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