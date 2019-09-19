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Реал заплатит бешеную сумму компенсации в случае увольнения Зидана

20:43 195 Читати українською
Реал заплатит бешеную сумму компенсации в случае увольнения Зидана
Зинедин Зидан / Reuters

Руководству мадридского Реала придется раскошелиться на немалую сумму, если оно захочет избавиться от главного тренера команды Зинедина Зидана.

Досрочное увовльнение француза обойдется "сливочным" в 80 млн евро, информирует Sport.es.

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Действующий контракт Зидана заканчивается летом 2022-го, его годовая зарплата составляет около 13 миллионов евро. Если мадридцы откажутся от услуг наставника по собственной инициативе, то 47-летний специалист получит компенсацию в полном объеме.

Ранее в прессе появились слухи о возможном возвращении Жозе Моуринью на тренерский мостик Реала, если Зидан не сможет улучшить результаты команды. Источник подчеркивает, что приглашение португальца также обойдется клубу в немалую сумму, поэтому Флорентино Перес пойдет на смену тренера только в крайнем случае.

Напомним, вчера мадридский гранд потерпел сокрушительное поражение (0:3) в стартовом матче Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

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