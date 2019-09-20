Моурінью цікаво прокоментував своє можливе призначення в Реал

Португальський тренер поділився думкою щодо непростої ситуації Зінедіна Зідана в мадридському Реалі.

"Реал зараз на третьому або четвертому місці, так? Близький до першого місця. Це не так і погано. Якщо Реал обіграє Севілью в наступному матчі, то обійде її. Барселона позаду, а Атлетіко попереду всього на одне очко.

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Зідан – один з нас. Нам боляче, коли наші улюблені команди не досягають успіху. Доводиться з цим жити. Зідан присвятив футболу все своє життя, він прекрасно його розуміє. Ходять чутки, що я повернуся в Реал, і мені це не подобається. Може, у команди дійсно багато проблем, але повага важливіша.

Я б не хотів повертатися, тому що у Реала вже є тренер. А я не можу тренувати команду, у якої вже є керманич. Потрібно проявляти повагу не тільки до клубу, але і до тренера. Я хочу, щоб у команди налагодилися справи і все було добре", – наводить слова Моурінью Deportes Cuatro.

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До слова, раніше фанати Реала підтримали кандидатуру одіозного португальця як можливу заміну Зінедіну Зідану.