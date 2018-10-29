"Моуринью – единственный тренер, которого уважал Перес", – экс-президент Реала Кальдерон

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон поделился мыслями о продолжении карьеры наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

"Если Флорентино Перес с этой командой на годы, а я думаю, что так и произойдет, Моуринью будет в клубе. Никаких сомнений, это единственный тренер, которого президент когда-нибудь уважал, к счастью или к сожалению.

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Думаю, он вернется в Реал – если покинет Манчестер, конечно. Но рано или поздно, считаю, это случится", – заявил Кальдерон в интервью ESPN.

Напомним, из-за провального старта сезона Реала в СМИ все чаще появляется информация о возможной отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

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