toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

"Моуринью – единственный тренер, которого уважал Перес", – экс-президент Реала Кальдерон

27 октября 08:50 137 Читати українською
"Моуринью – единственный тренер, которого уважал Перес", – экс-президент Реала Кальдерон
Жозе Моуринью / Фото EFE

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон поделился мыслями о продолжении карьеры наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью.

"Если Флорентино Перес с этой командой на годы, а я думаю, что так и произойдет, Моуринью будет в клубе. Никаких сомнений, это единственный тренер, которого президент когда-нибудь уважал, к счастью или к сожалению.

Эль Классико Барселона – Реал: как Гвардиола опозорил Моуринью

Думаю, он вернется в Реал – если покинет Манчестер, конечно. Но рано или поздно, считаю, это случится", – заявил Кальдерон в интервью ESPN.

Напомним, из-за провального старта сезона Реала в СМИ все чаще появляется информация о возможной отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды.

"Я убрался из Лондона, чтобы не работать с ними!": Куртуа и другие игроки Реала против назначения Конте или Моуринью

Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Флорентино Перес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
7
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук