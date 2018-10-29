Эль Класико Барселона – Реал: как Гвардиола опозорил Моуринью

Перед матчем Барселоны и Реала в 10 туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Наверное, каждый фанат "блаугранас" помнит победу Барселоны над мадридским Реалом в 2010 году. Трибуны Камп Ноу стали свидетелями издевательства подопечных Гвардиолы над звездным Реалом Жозе Моуринью.

Барселона как финал тренера Реала, жертвы Коноплянки, ужас Неймара – топ-5 матчей уик-энда, которые стоит смотреть

Предлагаем вам посмотреть лучшие мгновения того исторического поединка.

Ла Лига 2010/11, 13-й тур

Барселона – Реал – 5:0

Голы: Хави, 10, Педро, 18, Вилья, 55, 58, Хеффрен, 90+1