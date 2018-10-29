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Эль Класико Барселона – Реал: как Гвардиола опозорил Моуринью

26 октября 21:35 318 Читати українською
Эль Класико Барселона – Реал: как Гвардиола опозорил Моуринью
Эль Класико Барселона – Реал: как Гвардиола опозорил Моуринью

Перед матчем Барселоны и Реала в 10 туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Наверное, каждый фанат "блаугранас" помнит победу Барселоны над мадридским Реалом в 2010 году. Трибуны Камп Ноу стали свидетелями издевательства подопечных Гвардиолы над звездным Реалом Жозе Моуринью.

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Предлагаем вам посмотреть лучшие мгновения того исторического поединка.

Ла Лига 2010/11, 13-й тур

Барселона – Реал – 5:0

Голы: Хави, 10, Педро, 18, Вилья, 55, 58, Хеффрен, 90+1

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Барселона - Реал Мадрид Видеоновости Барселона Барселона Жозе Моуринью Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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