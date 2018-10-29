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"Я убрался из Лондона, чтобы не работать с ними!": Куртуа и другие игроки Реала против назначения Конте или Моуринью

26 октября 18:50 308 Читати українською
"Я убрался из Лондона, чтобы не работать с ними!": Куртуа и другие игроки Реала против назначения Конте или Моуринью
Антонио Конте / ФК Челси

Лидеры мадридского Реала выразили свое недовольство слухами о возможном увольнении Хулена Лопетеги и назначении на пост главного тренера Антонио Конте или Жозе Моуринью. Также возмутился Тибо Куртуа, который работал с обоими наставниками в Челси.

"Если вы так поступите, это подтвердит, что вы заставили Лопетеги делать работу, которую бы Моуринью выполнил лучше. Это неуважение по отношению к команде, которая выиграла четыре Лиги чемпионов", – цитирует El Pais слова, которые игроки Реала просили передать руководству клуба.

Конте не получал предложений от Реала, – брат тренера

"Я не могу в это поверить! Я единственный здесь, кто работал с Конте и Моуринью. Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет один из них", – сказал Куртуа в раздевалке.

Куртуа – лучший голкипер года по версии ФИФА

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