"Я убрался из Лондона, чтобы не работать с ними!": Куртуа и другие игроки Реала против назначения Конте или Моуринью

Лидеры мадридского Реала выразили свое недовольство слухами о возможном увольнении Хулена Лопетеги и назначении на пост главного тренера Антонио Конте или Жозе Моуринью. Также возмутился Тибо Куртуа, который работал с обоими наставниками в Челси.

"Если вы так поступите, это подтвердит, что вы заставили Лопетеги делать работу, которую бы Моуринью выполнил лучше. Это неуважение по отношению к команде, которая выиграла четыре Лиги чемпионов", – цитирует El Pais слова, которые игроки Реала просили передать руководству клуба.

Конте не получал предложений от Реала, – брат тренера

"Я не могу в это поверить! Я единственный здесь, кто работал с Конте и Моуринью. Я убрался из Лондона, чтобы не повторилось то, что я испытал за время работы с ними. А теперь оказывается, что скоро сюда придет один из них", – сказал Куртуа в раздевалке.

Куртуа – лучший голкипер года по версии ФИФА