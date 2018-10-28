"Моурінью – єдиний тренер, якого поважав Перес", – екс-президент Реала Кальдерон

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон поділився думками щодо продовження кар'єри наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью.

"Якщо Флорентіно Перес з цією командою на роки, а я думаю, що так і станеться, Моурінью буде в клубі. Ніяких сумнівів, це єдиний тренер, якого президент коли-небудь поважав, на щастя чи на жаль.

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Думаю, він повернеться в Реал – якщо покине Манчестер, звичайно. Але рано чи пізно, вважаю, це трапиться", – заявив Кальдерон в інтерв'ю ESPN.

Нагадаємо, через провальний старт сезону Реала у ЗМІ все частіше з'являється інформація про ймовірну відставку Хулена Лопетегі з посади головного тренера команди.

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