Полузащитник Шахтера Георгий Судаков красноречиво отреагировал на террористическую атаку оккупантов, которые этой ночью нанесли массированные ракетные удары по всей Украине.

Шахтер может обменять капризного легионера на бразильскую замену Мудрика – за балласт "горнякам" доплатят 10 млн евро

20-летний хавбек частично перефразировал строки "Завещания" Тараса Шевченко, 209 лет со дня рождения которого празднует сегодня мир.

"Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла, москалі їб*чі", – написал Судаков на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, ночью, 9 марта, российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под огнем оказалось 13 областей, повреждены объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые.

Шахтер – Фейеноорд: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы