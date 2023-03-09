"Москали е*учие": Судаков красноречиво отреагировал на ночные ракетные обстрелы Украины
Оккупанты продолжают круглосуточно терроризировать мирных украинцев.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков красноречиво отреагировал на террористическую атаку оккупантов, которые этой ночью нанесли массированные ракетные удары по всей Украине.
Шахтер может обменять капризного легионера на бразильскую замену Мудрика – за балласт "горнякам" доплатят 10 млн евро
20-летний хавбек частично перефразировал строки "Завещания" Тараса Шевченко, 209 лет со дня рождения которого празднует сегодня мир.
"Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла, москалі їб*чі", – написал Судаков на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, ночью, 9 марта, российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под огнем оказалось 13 областей, повреждены объекты критической инфраструктуры, есть погибшие и раненые.
Шахтер – Фейеноорд: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы