"Лучший украинский легионер? Довбик, конечно! Он Пичичи взял. Это показатель! Но теперь будет еще сложнее, ведь ему надо забивать минимум 20-ку за сезон.

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Если у Довбика есть амбиции, то ему надо идти на повышение. Понятно, что в Жироне проще: все свое, команда-колхозница. Знаете, я бы на его месте остался в Жироне, ведь они будут в Лиге чемпионов играть. Это только Миколенко мог уйти в Эвертон. Все мечтают играть в еврокубках, а он пошел к аутсайдеру АПЛ. Может, за деньгами погнался, не знаю.

Также среди лучших отмечу Цыганкова и Лунина. Забарный в этом сезоне выглядел неплохо, получил хорошую прессу. О Зинченко меня даже не спрашивайте, что о запасном говорить?" – сказал Леоненко в комментарии Zbirna.com.

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