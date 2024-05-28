Калинич завершил игровую карьеру и сразу перешел к функционерской деятельности, став новым спортивным директором Хайдука, сообщает официальный сайт клуба.

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"Я хотел бы поблагодарить президента Билича и всех людей в клубе. Для меня это большая честь и ответственность. Моя футбольная карьера завершена, впереди новые вызовы. Возможно, кто-то из вас считает меня неопытным, но у меня есть знания. Моя первая цель – привлечь тренера. Надеюсь, к концу следующей недели. Я хочу ввести кодекс поведения, то есть подчеркнуть, насколько важной для нас будет дисциплина в первой команде.

У нас были проблемы с этим в предыдущем сезоне. Если не удастся ее решить, ничего не будет. Регламент будет действительным для всех игроков, начиная с первого дня подготовки. Кто его не соблюдает, будет отвечать. У меня также были проблемы с дисциплиной во время карьеры, но я отвечал за это", – поделился Калинич на пресс-конференции.

Именно в Хайдуке Никола начинал и завершил карьеру, в общем сыграв за клуб 108 матчей, в которых отметился 45 голами и 16 ассистами. Калинич известен своими выступлениями за Днепр с 2011 по 2015 годы (120 поединков, 47 голов и 6 ассистов) и успел поиграть за немало известных клубов, в частности, Блэкберн, Милан, Фиорентина, Рома, Атлетико, Верона. Нападающий также выступал и за сборную Хорватии – 42 матча, 15 голов и 3 ассиста.

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