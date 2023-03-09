Шахтер встречается с Фейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы. Читайте анонс и прогноз матча в этой новости на "Футбол 24".

Шахтеру пророчили катастрофический сезон, с позорными поражениями и вылетом из еврокубков еще осенью. Дончане же, всем врагам назло, выдали по-настоящему сказочную кампанию – команда до последнего боролась за выход в плей-офф ЛЧ, продала Мудрика в АПЛ за рекордную сумму, но и без него продолжила творить магию в Европе. Иначе проход Ренна в 1/16 финала ЛЕ не назвать, учитывая фантастическое спасение на последних минутах и три сейва Трубина в серии пенальти.

Шахтер – Фейеноорд: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы

Конечно, французы находились в затяжном кризисе, а второй матч можно назвать отскоком – но не стоит обесценивать триумф "горняков". Во-первых, Ренн имел в четыре раза более дорогой состав. Во-вторых, подопечные Игоря Йовичевича продемонстрировали очень хороший футбол в варшавской встрече, придерживаясь своих осенних стандартов качества (и это без Мудрика!).

Шахтер использует все ту же систему билд-апа с опусканиями центрхавов, все так же уже устраняет уязвимого Степаненко от продвижения в первой фазе и до сих пор выстраивает атаку с высокими позициями фланговых исполнителей. В структуре игры Шахтера изменились только некоторые акценты.

Правда, старые уязвимости тоже остались на месте – "оранжево-черные" сильны в контригре, однако позиционное наступление хромает. Кроме того, дончане тяжело держатся под интенсивным прессингом, а все нидерландские команды именно им и славятся.

Индивидуальные ошибки защитников также никуда не делись. Последняя проблема дает о себе знать даже в УПЛ, где никто "горняков" не прессингует. Аутсайдерский Минай, например, несколько раз мог наказать за привозы того же Бондара. Простые ошибки на ровном месте характерны для обороны "оранжево-черных", а сегодня она еще и осталась без большей части лидеров.

С другой стороны, стоит отметить шикарную готовность Шахтера к весенней части сезона. Команда выдержала тяжелое противостояние с Ренном, а в чемпионате устроила два разгрома с суммарным счетом 11:1.

Конечно, это лишь Минай и Металлист 1925, однако дончане не устроили бы такую резню, если бы не находились в топовой форме. Это изрядно радует перед битвой с Фейеноордом.

Некоторые журналисты радовались такому жребию для "горняков". Мол, могли получить кого-то гораздо более мощного, а так еще можно и в четвертьфинал ЛЕ залезть – Фейе же лишь немного лучше Ренна! Ну не могут в Украине без пренебрежения к клубам, которые не играют в топ-4 АПЛ или топ-2 Ла Лиги.

Спешим вас разочаровать – Шахтер получил очень серьезного соперника. Роттердамцы лидируют в чемпионате Нидерландов, потерпев всего одно поражение. Они уступили ПСВ в бешеной перестрелке (3:4), но это случилось еще в начале сентября. После этого Фейенорд победил АЗ (третью команду лиги) и расписал ничью с Аяксом (1:1).

Последнее же поражение Фейеноорда вообще датируется 27 октября – коллектив проиграл Штурму в Лиге Европы. При этом Роттердам выиграл сложную и странную группу с Лацио и Мидтьюланном (там все набрали по 8 очков) – кстати, у себя дома нидерландцы победили римлян. Не забывать и о финале Лиги конференций-2022, в котором нидерландцы выглядели значительно лучше Ромы.

Трудно даже найти уязвимые места у Фейеноорда. Довольно часто у середняков есть проблемы в защите, но и тут все печально – меньше роттердамцев в Эредивизи пропустил только Твенте (аналогичная ситуация сложилась и в группе Лиги Европы).

Неудивительно, что тренером роттердамцев – Арне Слотом – заинтересовались в АПЛ. Вот такой вот "проходной" соперник у Шахтера.

У Фейеноорда прессинг значительно лучше того, который демонстрировал Ренн. Количество и точность пасов с продвижением очень высока. Тем не менее, у подопечных Арне Слотта есть небольшие проблемы с контролем после потерь – а значит Шахтеру будет где разбегаться. Ну а большего "горнякам" сейчас и не надо.

Кадровая ситуация

Шахтер столкнулся с катастрофической ситуацией в задней линии. Из-за травм не сыграют Бондарь, Михайличенко и Конопля, в то время как участие Матвиенко находится под сомнением. Все четыре защитника – основные.

При этом без Николая у дончан будет проседать не только работа в обороне, но и продвижение мяча. Матвиенко является одним из лучших в Европе в этом аспекте.

Даже молодой Козык подвернул голеностоп, так что сейчас у дончан остаются доступными только Ракицкий и Тейлор. Вероятно, в линию обороны придется садиться Степаненко, а Матвиенко придется выйти на поле даже с простудой. Если же нет, то теоретически прикрыть позицию левого фулбека мог бы Судаков, который эпизодически сваливается в эту зону.

Фейеноорду не помогут опорник Тимбер и голкипер Бейлов. Оба – игроки основы, но роттердамцы способны пережить их потерю (хотя она очень неприятна для Арне Слота). Все остальные лидеры готовы к игре.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Фейенорд

Шахтер: Трубин – Тейлор, Степаненко, Ракицкий, Матвиенко – Назарина, Бондаренко – Зубков, Судаков, Крыськив – Траоре

Фейенорд: Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Кёкчю, Виффер, Дилросун – Джаханбахш, Химинес, Идрисси

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Мы бы откровенно солгали, если бы поставили на победу Шахтера. Ничью удержать тоже будет трудно – слишком уж мощный этот Фейенорд и слишком хрупкой выглядит оборона дончан. Даже основа имела бы серьезные проблемы, а в нынешней конфигурации ожидать на отсутствие пропущенных голов не стоит. Случится чудо, если нидерландцы не забьют.

Смогут ли "горняки" ответить своим голом? Если бы основные латерали не загремели в лазарет, то почему бы и нет? Дончане в еврокубках забивают даже при самых неблагоприятных условиях. Впрочем, Конопли и Михайличенко нет, а вот Фейенорд может похвастаться чрезвычайно мощной обороной. Пробить ее очень сложно, однако шансы на контрвыпад у нашего коллектива будут появляться – вылет опорника Тимбера произошел очень вовремя.

От Шахтера сегодня можно ожидать игры в "автобусе". В последних двух матчах Фейенорд забивал поздно и только один раз, поэтому шансы сыграть "сухо" не выглядят нулевыми. Тем не менее, они и невысокие, учитывая кадровую ситуацию – более вероятно, что подопечные Арне Слотта таки победят с разницей в один мяч.

К сожалению, это объективная оценка сил. Мы очень хотим, чтобы "горняки" снова посрамили журналистов с их скептическими прогнозами. Логики в футболе нет – будем надеяться, что этот закон снова сработает в нашу пользу.

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