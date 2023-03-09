Шахтер и Палмейрас ведут переговоры по возможному обмену игроками, сообщает Goleada Base.

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Бразильцы заинтересованы в трансфере Педриньо, который сейчас на правах аренды выступает за Атлетико Минейро. За 24-летнего полузащитника "зелено-белые" готовы отдать 20-летнего Кевина, которого "горняки" пытались подписать зимой и даже предлагали за него 15 млн евро. В случае оформления сделки бразильский клуб готов доплатить за своего воспитанника 10 миллионов евро.

Напомним, Педриньо перешел в Шахтер летом 2021-го за 18 млн евро из Бенфики. Игрок ныне не помощник "горнякам": он категорически отказывается возвращаться не то что в Украину, а даже в Европу – недавно он отклонил предложение французского Лилля. Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

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