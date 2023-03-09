"Москалі ї*учі": Судаков красномовно відреагував на нічні ракетні обстріли України
Окупанти продовжують цілодобово тероризувати мирних українців.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков красномовно відреагував на терористичну атаку окупантів, які цієї ночі завдали масованих ракетних ударів по всій Україні.
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20-річний хавбек частково перефразував рядки "Заповіту" Тараса Шевченка, 209 років від дня народження якого святкує сьогодні світ.
"Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла, москалі їб*чі", – написав Судаков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, вночі, 9 березня, російські загарбники нанесли масований ракетний удар по Україні. Під вогнем опинилось 13 областей, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені.
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