Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков красномовно відреагував на терористичну атаку окупантів, які цієї ночі завдали масованих ракетних ударів по всій Україні.

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20-річний хавбек частково перефразував рядки "Заповіту" Тараса Шевченка, 209 років від дня народження якого святкує сьогодні світ.

"Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, стали вам поперек горла, москалі їб*чі", – написав Судаков на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, вночі, 9 березня, російські загарбники нанесли масований ракетний удар по Україні. Під вогнем опинилось 13 областей, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, є загиблі та поранені.

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