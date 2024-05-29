Олимпиакос в уже завершающемся сезоне рискует повторить теорему Тоттенхэма. Ту самую легендарную, про вершину. В чемпионате Греции пирейцы финишировали третьими, а в полуфинале баскетбольной Евролиги проиграли Реалу – пусть потом и победили в матче за бронзовые медали. Теперь у клуба остается только футбольная Лига конференций.

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Даже по меркам этого турнира прорыв греков стал сенсацией. Слонами нынешней ЛК казались Лилль, Бетис и, конечно же, Астон Вилла – Букмекеры ставили мизерные коэффициенты на триумф подопечных Унаи Эмери. Впрочем, испанцы отлетели еще в 1/16 финала, французов выбили бирмингемцы, а затем фаворит нарвался на Олимпиакос. Шокирующие 4:2 в Англии дополнились уверенными 2:0 в Пирее.

Творцом успеха стал Хосе Луис Мендилибар, который возглавил команду в феврале и стал четвертым тренером Олимпиакоса в сезоне. Всего год назад он спас Севилью от вылета и выиграл Лигу Европы, однако дальше дела не пошли. Тренера уволили уже в сентябре 2023-го.

Мендилибар не скрывает своих несколько ретроградных взглядов на футбол и ставит прагматичный стиль, который идеально устраивает борцов за выживание – впрочем, для решения высших задач на длительной дистанции его тактика не подходит. Уникальность Хосе Луиса заключается в том, что ни один серьезный аналитик не осмелится назвать его команды колхозными – в отличие от коллективов позднего Жозе Моуринью.

И это при том, что они всегда играют в 4-4-2, от контратак и с большим количеством навесов. Кроме того, его подопечные дают максимальную плотность в блоках и ведут высокоинтенсивный прессинг – а это уже достаточно сложные материи, которые обычный физрук за месяц не поставит. А вот Мендилибару это удается.

Успехи андердогов любят списывать на более простую сетку в плей-офф. Что ж, Олимпиакосу действительно повезло – греки прошли Ференцварош в 1/16 финала (две победы по 1:0), а затем устроили шоу с Маккаби Т-А в 1/8 финала. Дома пирейцы потерпели разгром (1:4), однако на выезде они перевели игру в овертайм и выиграли со счетом 6:1!

Далее случились проход Фенербахче в серии пенальти и сенсация с Астон Виллой. Чем-то этот путь напоминает историю Днепра в Лиге Европы 2014/15 – до четвертьфинала были равные соперники, а потом андердоги неожиданно выбили лучшую команду в турнире. Только Олимпиакос еще и поиздевался над ней.

Создать такую сказочку грекам было бы тяжело без сильных футболистов. Состав у пирейцев действительно приличный – вы точно слышали фамилии Йоветича, Поденсе, Иборры, Везу, Желсона Мартинша или Омара Ричардса в топ-чемпионатах. Кроме того, за Оли бегают несколько греческих сборников. При этом главной звездой стал 30-летний Эль-Кааби, который забил 32 гола в 49 матчах сезона. Астон Вилле марокканец отгрузил пять.

На фоне сказочки Мендилибара как-то затерялась история Фиорентины, хотя путь "фиалок" к финалу тоже был интересным. Подопечные Винченцо Итальяно выиграли группу с Ференцварошем, Генком и Чукаричками, после чего едва не сгорели в 1/8 финала – первая встреча с Маккаби Х завершилась победой со счетом 3:4, однако ее удалось вырвать на 5-й компенсированной после удаления в составе израильтян.

Дома Фиорентина расписала ничью 1:1, после чего пришлось помучиться с Викторией Плзень – основное время обоих матчей завершилось без голов, но итальянцы забили дважды в экстратаймах во Флоренции. И снова было удаление соперника. В полуфинале же повторили схему с 1/8, только теперь пострадал Брюгге – 3:2 с победным голом в компенсированное время дома, 1:1 на выезде. Без удаления в составе оппонентов в победном матче тоже не обошлось.

Нельзя сказать, что Фиорентина побеждала на классе. Это был чистый рандом, в котором "фиалкам" везло чуточку больше. Магии в футболе подопечных Винченцо Итальяно не чувствуется – и это разительно отличает нынешний финал Лиги конференций от прошлогоднего.

Флорентийцы тогда выглядели интереснее даже по именам, хотя в целом состав почти не изменился. Просто в финале-2023 можно было цепляться за фигуры Йоветича или Амрабата, а теперь вместо них есть Белотти с 2 голами в 24-х матчах. Нейтрального зрителя этим не подкупить, но у "фиалок" тоже нет интереса ко всему миру. Клуб близок к первому за 23 года трофею, а в еврокубках Фиорентина не триумфовала с 1961-го.

Кадровая ситуация

Травмированы: Соттиль (Фиорентина)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Олимпиакос – Фиорентина

Олимпиакос: Цолакис – Родиней, Рецос, Карму, Кини – Шикиньо, Хеззе, Иборра – Фортунис, Эль-Кааби, Поденсе

Фиорентина: Терраччано – Додо, Раньери, Миленкович, Бираги – Бельтран, Артур Мело, Бонавентура – Гонсалес, Белотти, Куаме

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Даже разнообразным суперкомпьютерам трудно определить фаворита. У греков есть небольшое преимущество в месте проведения финала – матч пройдет в Афинах, пусть и на стадионе вражеского АЕКа. Пирей де-факто стал частью столицы Греции, а тут еще и можно выиграть первый евротрофей в истории.

Но это такое. Большее значение имеет качество игры. В этом плане особенно бросается в глаза невыразительная оборона обоих коллективов. В последних 10 матчах пирейцы пропускали по 2+ голов четыре раза, а флорентийцы – пять. Впрочем, в идейном и организационном плане Оли выглядит убедительнее благодаря целостной системе Хосе Луиса Мендилибара.

В атаке оба финалиста проявляют куражность, поэтому можно ожидать большое количество голов. ТБ 2,5 команды должны пробить, да и овертаймы вполне вероятны. На все остальное лучше не ставить – соперники равны.

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