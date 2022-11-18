Аккаунт капитана молодежной команды Динамо Александра Яцыка в социальной сети Instagram сломали. Мошенники с его страницы стали просить от его имени перевести средства на их счет.

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19-летний футболист поспешил записать видеообращение, в котором подтвердил, что стал жертвой злоумышленников и попросил никому не отправлять деньги.

Напомним, в текущем сезоне Яцык сыграл за главную команду "бело-синих" один матч. За Динамо U-19 в девяти поединках забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

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