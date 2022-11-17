– В моменте с пропущенным голом имела место ошибка Сироты. Это такая, кажется, проблемная позиция, потому что Попов и Сирота постоянно травмируются. Будет ли Динамо зимой искать еще одного центрального защитника?

– Думаю, Бурда может играть на этом уровне. Он восстановился после травмы. Кроме того, у нас есть молодые игроки – например Антон Боль. У него есть перспектива на будущее.

"Ингулец поймал кураж": Луческу – о пропущенном голе, неудачных заменах и дуэте героев Динамо

В этот сложный период важно давать украинским молодым игрокам возможность расти, совершенствоваться и выходить на другой уровень. Речь идет о всей нашей молодежи. Она должна расти и прибавлять от игры к игре. Я им доверяю и хочу, чтобы они стали игроками основного состава.

Предпочитаю воспитывать наших молодых игроков, доверять им. Потому что сейчас сложно представить топового легионера в нашем чемпионате, а брать посредственного иностранца я не вижу смысла", – сказал Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, после победы над Ингульцем Динамо набрало 23 очка и находится на 5-й строчке турнирной таблицы УПЛ. Столько же баллов у Зари и Александрии, однако у команды Юрия Гуры есть игра в запасе.

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