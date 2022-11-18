Шахраї зламали Instagram-аккаунт капітана Динамо – зловмисники просили від його імені гроші
Півзахисник "біло-синіх" Олександр Яцик потрапив у неприємну ситуацію.
Аккаунт капітана молодіжної команди Динамо Олександра Яцика у соціальній мережі Instagram зламали. Шахраї з його сторінки почали просити від його імені перевести кошти на їхній рахунок.
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19-річний футболіст поспішив записати відеозвернення, в якому підтвердив, що став жертвою зловмисників і попрохав не відправляти нікому грошей.
Нагадаємо, у поточному сезоні Яцик зіграв за головну команду "біло-синіх" один матч. За Динамо U-19 у дев'яти поєдинках забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі.
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