Аккаунт капітана молодіжної команди Динамо Олександра Яцика у соціальній мережі Instagram зламали. Шахраї з його сторінки почали просити від його імені перевести кошти на їхній рахунок.

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19-річний футболіст поспішив записати відеозвернення, в якому підтвердив, що став жертвою зловмисників і попрохав не відправляти нікому грошей.

Нагадаємо, у поточному сезоні Яцик зіграв за головну команду "біло-синіх" один матч. За Динамо U-19 у дев'яти поєдинках забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі.

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