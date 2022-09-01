Украинский защитник Николай Морозюк стал игроком футбольного клуба Красава, сообщает Transfermarkt.

Морозюк официально покинул Черноморец – экс-защитник сборной Украины дал одесситам важное обещание

По информации портала, 34-летний защитник подписал контракт до 30 июня 2023 года с возможностью пролонгации сотрудничества еще на один сезон.

Напомним, Красава – клуб российского блоггера Евгения Савина. После осуждения войны в Украине он был вынужден покинуть Россию и воспроизвести свое детище на Кипре, заявив его во второй дивизион. Ранее в Красаву перешел еще один украинец – экс-воспитанник Динамо Виталий Квашук.

Последней командой Морозюка был Черноморец, к которому он присоединился в январе 2022 года в статусе свободного агента, но так и не смог дебютировать.

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