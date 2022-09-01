Український захисник Микола Морозюк став гравцем футбольного клубу Красава, повідомляє Transfermarkt.

Морозюк офіційно покинув Чорноморець – екс-захисник збірної України дав одеситам важливу обіцянку

За інформацією порталу, 34-річний оборонець підписав контракт до 30 червня 2023 року з можливістю пролонгації співпраці ще на один сезон.

Нагадаємо, Красава – клуб російського блогера Євгена Савіна. Після засудження війни в Україні він був змушений покинути Росію і відтворив своє дітище на Кіпрі, заявивши його у другий дівізіон. Раніше у Красаву перейшов ще один українець – екс-вихованець Динамо Віталій Квашук.

До слова, останньою командою Морозюка був Чорноморець, до якого він приєднався у січні 2022 року у статусі вільного агента, але так і не зміг дебютувати.

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