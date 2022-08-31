Украинский полузащитник Черноморца Николай Морозюк покинул одесский клуб, сообщает пресс-служба "моряков".

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Где продолжит карьеру 34-летний экс-хавбек Динамо и сборной Украины, пока не сообщается. Известно лишь, что клубы договорились продолжить сотрудничество после войны.

"Николай Морозюк временно меняет Черное море на Средиземное. Опытный полузащитник продолжит карьеру в другом клубе. Николай эффективно проявил себя в форме "моряков" во время зимних сборов, но обстоятельства не дали как следует развить сотрудничество. При первой возможности – а это будет наша Победа – Николай обещал вернуться в Одессу и помочь Черноморцу в решении всех турнирных задач", – говорится в заявлении Черноморца.

Напомним, Морозюк присоединился к команде Романа Григорчука в январе 2022 года, однако из-за начала войны так и не сыграл за одесситов в официальных матчах.

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