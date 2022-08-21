Украинский полузащитник Виталий Квашук продолжит карьеру в ФК Красава, сообщает пресс-служба клуба.

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Детали соглашения с 29-летним украинцем не раскрываются. По информации Тransfermarkt, контракт рассчитан до 31 мая 2023 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Напомним, Квашук – воспитанник Динамо. На взрослом уровне дебютировал за донецкий Металлург в 2012 году. В Украине успел поиграть также за Зарю и Олимпик. За границей выступал за белорусские Торпедо-БелАЗ, Витебск, Неман и Гомель, азербайджанский Сабах и латвийский РФШ. Последним его клубом был кипрский Арис, который он покинул в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

Российский футбольный клуб Красава после начала гонений на его владельца – блогера Евгения Савина – переехал на Кипр и уже заявился во второй дивизион Кипра.

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