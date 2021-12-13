Наставник Черноморца Юрий Мороз предпочитает говорить больше о прогрессе одесской команды, чем о возможной отставке.

"Мы добавляли от игры к игре, команда сейчас конкурентоспособна, что меня радует. Могу ли я как-то прокомментировать новость о возможной смене тренера в Черноморце? У меня здесь нет комментариев", – сказал Мороз в эфире ТК Футбол.

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Напомним, Юрий Мороз летом перебрался в Черноморец с должности наставника молодежки Динамо, взяв на правах аренды более 10 подопечных из киевского клуба.

После 18-ти туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке. По слухам, одесскую команду возглавит Роман Григорчук.

Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко