Мороз отреагировал на слухи о смене главного тренера Черноморца
Наставник Черноморца Юрий Мороз предпочитает говорить больше о прогрессе одесской команды, чем о возможной отставке.
"Мы добавляли от игры к игре, команда сейчас конкурентоспособна, что меня радует. Могу ли я как-то прокомментировать новость о возможной смене тренера в Черноморце? У меня здесь нет комментариев", – сказал Мороз в эфире ТК Футбол.
Григорчук подписал контракт с Черноморцем, – Бурбас
Напомним, Юрий Мороз летом перебрался в Черноморец с должности наставника молодежки Динамо, взяв на правах аренды более 10 подопечных из киевского клуба.
После 18-ти туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке. По слухам, одесскую команду возглавит Роман Григорчук.
Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко