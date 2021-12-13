Роман Григорчук стал главным тренером Черноморца, сообщил журналист Игорь Бурбас в Twitter.

Черноморец снова почувствовал гнев своей торсиды – фанаты с бранью и дымовыми шашками набросились на автобус команды

Ожидается, что его официальная презентация состоится 14 декабря. Помощником Григорчука станет Алексей Антонов, а также к тренерскому штабу может присоединиться Алексей Гай. В этой должности 56-летний специалист заменит Юрия Мороза.

Напомним, Григорчук уже возглавлял одесский клуб в 2010-2014 годах. После 18-ти туров УПЛ Черноморец расположился на 13-й строчке.

Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко