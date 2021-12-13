Головний тренер Чорноморця Юрій Мороз воліє говорити більше про прогрес одеської команди, ніж про можливу відставку.

"Ми додавали від гри до гри, команда зараз конкурентоспроможна, що мене тішить. Чи можу я якось прокоментувати новину про можливу зміну тренера у Чорноморці? У мене тут немає коментарів", – сказав Мороз в ефірі ТК Футбол.

Григорчук підписав контракт з Чорноморцем, – Бурбас

Нагадаємо, Юрій Мороз влітку перебрався до Чорноморця з посади наставника молодіжки Динамо, взявши на правах оренди понад 10 підопічних з київського клубу.

Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці. За чутками, одеську команду очолить Роман Григорчук.

Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка