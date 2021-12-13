Мороз відреагував на чутки про зміну наставника Чорноморця
Головний тренер Чорноморця Юрій Мороз воліє говорити більше про прогрес одеської команди, ніж про можливу відставку.
"Ми додавали від гри до гри, команда зараз конкурентоспроможна, що мене тішить. Чи можу я якось прокоментувати новину про можливу зміну тренера у Чорноморці? У мене тут немає коментарів", – сказав Мороз в ефірі ТК Футбол.
Григорчук підписав контракт з Чорноморцем, – Бурбас
Нагадаємо, Юрій Мороз влітку перебрався до Чорноморця з посади наставника молодіжки Динамо, взявши на правах оренди понад 10 підопічних з київського клубу.
Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці. За чутками, одеську команду очолить Роман Григорчук.
Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка