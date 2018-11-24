Мораиш: Мне бы хотелось иметь четырех Шведов в атаке Карпат

Главный тренер львовских Карпат Жозе Мораиш поделился впечатлениями после досадного поражения от Десны (0:2) в рамках 16-го тура УПЛ.

"Хотелось принести радость болельщикам победой в родных стенах. Но сегодня выиграла команда, которая была лучше.

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Наша команда прогрессирует, но нам не хватает точности в определенных аспектах. И пока мы их не исправим, то у нас будут возникать трудности.

Гуйе? Могу сказать, что это игрок с хорошими качествами. Это его первая игра после долгого перерыва. Думаю, что он еще принесет пользу команде.

Швед? Мне бы хотелось иметь четырех таких Шведов в атаке, чтобы проводить ее быстро. Сразу видно, что соперники осторожно относятся к Марьяну. Они знают, что когда он смещается в центр, то будет обязательно пробивать. Сегодня ему не давали пространства", – цитирует Мораиша официальный сайт клуба.

Карпаты после 16 туров занимают 9 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

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