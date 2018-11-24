Мораіш: Мені б хотілося мати чотирьох Шведів в атаці Карпат

Головний тренер львівських Карпат Жозе Мораіш поділився враженнями після прикрої поразки від Десни (0:2) в рамках 16-го туру УПЛ.

"Хотілося принести радість вболівальникам перемогою у рідних стінах. Але сьогодні виграла команда, яка була кращою.

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Наша команда прогресує, але нам бракує точності у певних аспектах. І поки ми їх не виправимо, то у нас будуть виникати труднощі.

Гуйє? Можу сказати, що це гравець з хорошими якостями. Це його перша гра, після довгої перерви. Думаю, що він ще принесе користь команді.

Швед? Мені б хотілося мати чотирьох таких Шведів в атаці, щоб проводити її швидко. Одразу видно, що суперники обережніше ставляться до Мар’яна. Вони знають, що коли він зміщається в центр, то обов’язково пробиватиме. Сьогодні йому не давали простору", – цитує Мораіша офіційний сайт клубу.

Карпати після 16 турів займають 9 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 16 очок.

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