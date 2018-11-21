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Швед назвал клаусулу в своем контракте с Карпатами – впечатляющая сумма

21:13 279 Читати українською
Швед назвал клаусулу в своем контракте с Карпатами – впечатляющая сумма
Марьян Швед / Фото ФК Карпаты

Клубу, который захочет переманить полузащитника Карпат Марьяна Шведа, придется выложить кругленькую сумму.

Швед заявил, что клаусула в его контракте с львовским клубом составляет 2 млн евро, сообщает FootballHub.

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Стоит отметить, недавно Марьян получил дебютный вызов в сборную Украины, а уже успел появиться на поле во время спарринга против Турции (0:0). Также Швед является лучшим бомбардиром львовского клуба, на его счету 8 мячей в чемпионате Украины, что является вторым показателем среди всех игроков УПЛ.

Принимая во внимание такие достижения, сумму отступных за хавбека можно считать вполне оправданной.

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Марьян Швед Марьян Швед Карпаты Карпаты Украина Украина
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