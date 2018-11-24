Карпаты уступили Десне и продлили антирекордную домашнюю серию поражений в УПЛ

Львовские Карпаты в матче 16 тура украинской Премьер-лиги проиграли черниговской Десне. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Украина. УПЛ, 16 тур

Карпаты – Десна – 0:2

Голы: Филиппов, 27, Старенький, 43

Удаление: Бородай, 51 (К)

Десна разместилась в верхней шестерке, а Карпаты только пытаются подняться через середину турнирной таблицы. Львовяне из-за капризов календаря впервые за почти 2 месяца играли на своем поле, где имели неприятную серию поражений.

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Команды довольно спокойно начали матч, но впоследствии обменялись острыми моментами. Сначала Филиппов из выгодной позиции чудом не попал в створ, а Швед ответил неточным ударом в дальний угол. В середине первого тайма еще один шанс открыть счет имел Филиппов, для которого голевую ситуацию создал Картушов. Хозяев чудом спас Бородай, помешав сопернику пробить.

Вскоре Филиппов все же достиг своего – в ворота Карпат влетел роскошный гол. Мостовой в штрафной нашел Безбородько, тот отбросил мяч под удар и Филиппов классным выстрелом в дальнюю "девятку" забил первый гол во встрече.

Десна контролировала ситуацию, но "львы" пытались отыграться. Наиболее заметным был Швед, однако в одних ситуациях ему не хватало поддержки партнеров, в других – самому Марьяну точности. Зато черниговцы спокойно вели игру и заслуженно удвоили преимущество еще до перерыва.

В конце первой половины встречи Картушов нашел свободную зону для Безбородько, чей удар потянул Шевченко. Первым на добивание успел Старенький – голкипер Карпат среагировать не смог.

Начало второго тайма фактически решило судьбу встречи, когда Карпаты остались в меньшинстве. Бородай в подкате остановил контратаку гостей, нарушив правила против героя матча Филиппова. Арбитр справедливо показал защитнику львовян вторую желтую карточку.

У "зелено-белых" откровенно не шла игра. Все попытки построить осмысленную атаку разбивались о примитивные индивидуальные ошибки. Редкие попадания в чужую штрафную не приносили Карпатами никаких дивидендов. Десна отвечала не часто, но остро. Очередной шанс создали Безбородько и Филиппов – мяч разминулся с воротами.

До финального свистка подопечные Жозе Мораиша безуспешно пытались хотя бы сократить отставание, однако счет на табло больше не изменился. Десна уверенно обыграла Карпаты, набрала 23 очка и поднялась на 5 место в турнирной таблице. Карпаты потерпели 5 подряд домашнее поражение в УПЛ – антирекордная серия клуба. Львовяне с 16 пунктами остались на 9 строчке.

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