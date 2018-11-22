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Мораиш: Матч с Десной – прекрасная возможность проверить, чего стоят Карпаты

14:51 29 Читати українською
Мораиш: Матч с Десной – прекрасная возможность проверить, чего стоят Карпаты
Жозе Мораиш / фото: ФК Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Жозе Мораиш поделился ожиданиями накануне матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской Десны.

"Десна – интересная команда, которая играет в интересный футбол. Мы использовали паузу в чемпионате для того, чтобы улучшить общекомандное действия во многих аспектах.

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Карпаты пока не находятся на должном уровне. Ближайшая игра – прекрасная возможность для нас увидеть, чего мы стоим, проверить наши способности и наш уровень", – сказал Мораиш в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, поединок между Карпатами и Десной состоится в субботу, 24 ноября. Начало встречи на стадионе Украина в 14:00.

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Украина16 тур

Карпаты - Десна: Суббота 24 ноября 2018

Карпаты
до матча
1
дн
:
20
час
:
14
мин
Десна
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Карпаты Карпаты Карпаты - Десна Жозе Мануэль Феррейра Мораиш Жозе Мануэль Феррейра Мораиш
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