Мораиш: Матч с Десной – прекрасная возможность проверить, чего стоят Карпаты

Главный тренер львовских Карпат Жозе Мораиш поделился ожиданиями накануне матча 16-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской Десны.

"Десна – интересная команда, которая играет в интересный футбол. Мы использовали паузу в чемпионате для того, чтобы улучшить общекомандное действия во многих аспектах.

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Карпаты пока не находятся на должном уровне. Ближайшая игра – прекрасная возможность для нас увидеть, чего мы стоим, проверить наши способности и наш уровень", – сказал Мораиш в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, поединок между Карпатами и Десной состоится в субботу, 24 ноября. Начало встречи на стадионе Украина в 14:00.

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