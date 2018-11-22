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Мораіш: Матч з Десною – прекрасна можливість перевірити, чого варті Карпати

14:51 315 Читать на русском
Мораіш: Матч з Десною – прекрасна можливість перевірити, чого варті Карпати
Жозе Мораіш / фото: ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Жозе Мораіш поділився очікуваннями напередодні матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти чернігівської Десни.

"Десна – цікава команда, яка грає в цікавий футбол. Ми використовували паузу в чемпіонаті для того, щоб поліпшити загальнокомандні дії в багатьох аспектах.

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Карпати поки що не перебувають на належному рівні. Найближча гра – прекрасна можливість для нас побачити, чого ми варті, перевірити наші здібності і наш рівень", – сказав Мораіш в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, поєдинок між Карпатами та Десною відбудеться в суботу, 24-го листопада. Початок зустрічі на стадіоні Україна о 14:00.

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Україна16 тур

Карпати - Десна: Субота 24 листопада 2018

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Карпати Карпати Карпати - Десна Жозе Мануель Феррейра Мораіш Жозе Мануель Феррейра Мораіш
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