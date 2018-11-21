Шахтер – лучший в Европе по двум важным показателям: в чем "горняки" превосходят Манчестер Сити и Барселону

Чемпион Украины попал в топы европейских рейтингов по важным статистическим показателям.

Международный центр спортивных исследований (CIES) на основе данных InStat составил рейтинги европейских команд по ключевым игровым показателям. Во внимание принимались исключительно матчи 35 внутренних европейских дивизионов (с 1 июля по 20 ноября 2018), поэтому объективность далека от идеала, а статистика команд главным образом зависит от силы чемпионата.

Рейтинг команд, которые чаще всего в Европе бьют по воротам: Ман Сити Зинченко в лидерах, Шахтер – лучший в Украине

Донецкий Шахтер почти во всех списках попал в топ, а 2 рейтинга из 6 вообще возглавил. Вся статистика ниже рассчитана в среднем на один матч.

Удары в створ

Лидируют нидерландские гранды: Аякс и ПСВ осуществляют 9.1 и 8.8 удара за матч соответственно. Далее разместились прежнее и нынешнее детища Хосепа Гвардиолы. Барселона в среднем бьет 8.1 раза в створ, а Манчестер Сити – 8 раз.

В УПЛ чаще всего попадает по воротам Шахтер – 6.5 удара за игру. Динамо и Заря разделяют второе место, а на другом полюсе Десна – только 2.6 удара в цель.

Передачи в треть поля соперника

Шахтер замыкает топ-3 этого рейтинга, делая 192.2 паса в финальную треть поля каждого матча. Впереди только, пожалуй, лучшая команда Европы на данный момент Манчестер Сити (206 передач) и Челси, который быстро адаптировался под футбол Маурицио Сарри (200.3). Зато Барселона, Бавария, Ювентус и Реал разместились ниже.

На внутренней арене "горнякам" здесь равных нет. Второй результат у Динамо (132.3), но киевляне очень солидно отстают. Половина команд УПЛ вообще в два раза реже пасует в последнюю треть.

Процент владения мячом

Шахтер больше всех в Европе владеет мячом – 67% игрового времени. Даже Манчестер Сити проиграл две десятых. Правда, в главную пятерку попали Зальцбург и Селтик – не слишком мощные команды, а просто гегемоны в своих чемпионатах. Картина более чем понятная.

В чемпионате Украины никаких неожиданностей, которые бы не соответствовали визуальному впечатлению.

Точность передач

По проценту точности передач пьедестал любой назовет с закрытыми глазами – Челси (89.9%), Барселона (89.6), Манчестер Сити (89.2). Следующими разместились Пари Сен-Жермен и мадридский Реал, а за ними – Шахтер, который пасует со средней точностью 88.7%.

Среди команд УПЛ привлекает внимание сравнительно высокая точность передач у Карпат – 82% и топ-3. В то же время интересно, что главный претендент на "бронзу" Александрия пасует довольно плохо. Если низкий процент контроля мяча можно списать на стиль игры, то в этом случае уже проявляется слабый уровень футболистов.

Пропущенные удары в створ своих ворот

На вершине рейтинга среди представителей "периферийных" лиг выделяется Манчестер Сити, который позволяет соперникам нанести в среднем 1.8 удара в створ – роскошный показатель, учитывая силу АПЛ.

По воротам Шахтера бьют 2.2 раза за матч – приличный результат, который позволяет попасть в топ-10 Европы. В Украине же близко по цифрам только Динамо (2.5). В то же время отсюда становится понятным козырь Александрии и посредственные выступления Карпат.

Пропущенные передачи в собственную треть поля

Еще один рейтинг, который возглавляет Шахтер. К тому же, с огромным отрывом. В финальную треть оппоненты "горняков" за матч делают только 40.8 передачи – это фантастический результат. Ближайшие преследователи Зальцбург и Бавария пропускают на 15 пасов больше за игру.

В нашем чемпионате преимущество дончан по этому показателю просто невероятное. Динамо, как и во всех предыдущих рейтингах, на втором месте, но в треть поля киевлян соперники пасуют в два раза чаще – 83.9 на игру.

Все эти рейтинги показывают, насколько УПЛ не конкурентная. По двум показателям, в которых Шахтер лучший в Европе, наш чемпионат занимает топ-1 по дисбалансу. По другим – стабильно в топ-10.

Рейтинг самых стабильных команд Европы: Реал и Барселона – лидеры, Шахтер – в топ-10