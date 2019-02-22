toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ

Мораес: Шум трибун Айнтрахта не повлиял на Шахтер, но сказалось отсутствие Степаненко

00:25 38 Читати українською
Мораес: Шум трибун Айнтрахта не повлиял на Шахтер, но сказалось отсутствие Степаненко
Жуниор Мораес / Фото ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес объяснил причины поражения Шахтера в матче 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта (1:4).

"Конец игры был риском, надо было бежать. Дали шансы сопернику на контратаках, где они очень сильны.

Айнтрахт – Шахтер – 4:1 – видео голов и обзор матча

Шум трибун на нас не повлиял. Любой футболист любит играть при такой поддержке.

На нас сильно сказалось отсутствие Тараса Степаненко. Это очень важный игрок нашей команды, как и Кривцов. Любого отсутствующего основного футболиста нам сильно не хватает", – цитирует Мораеса Tribuna.

Напомним, уже 25 февраля Шахтер проведет свой следующий поединок против Александрии в рамках 19-го тура УПЛ.

Айнтрахт – Шахтер: закономерный вылет "горняков" с долей невезения, топ-атака немцев и неприятная тенденция дончан

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
4 : 1
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт - Шахтер Тарас Степаненко Тарас Степаненко Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
1
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук