Мораес: Шум трибун Айнтрахта не повлиял на Шахтер, но сказалось отсутствие Степаненко

Форвард Шахтера Жуниор Мораес объяснил причины поражения Шахтера в матче 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта (1:4).

"Конец игры был риском, надо было бежать. Дали шансы сопернику на контратаках, где они очень сильны.

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Шум трибун на нас не повлиял. Любой футболист любит играть при такой поддержке.

На нас сильно сказалось отсутствие Тараса Степаненко. Это очень важный игрок нашей команды, как и Кривцов. Любого отсутствующего основного футболиста нам сильно не хватает", – цитирует Мораеса Tribuna.

Напомним, уже 25 февраля Шахтер проведет свой следующий поединок против Александрии в рамках 19-го тура УПЛ.

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