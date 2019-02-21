toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ДИНАМО КИЕВ - ОЛИМПИАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТЕР ЛИГА ЕВРОПЫ

Айнтрахт – Шахтер – 4:1 – видео голов

21:55 1831 Читати українською
Айнтрахт – Шахтер – 4:1 – видео голов
Айнтрахт – Шахтер – видео голов / Фото ФК Айнтрахт

Айнтрахт победил Шахтер в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Айнтрахт – Шахтер.

Лига Европы 2018/19. 1/16 финала, ответный матч

Айнтрахт – Шахтер – 4:1 (первый матч 2:2)

Гол: Йович, 23, Алле, 27 (пен), 80, Ребич, 88 – Мораес, 63

Айнтрахт активно начал игру и уже на 23-й минуте Йович заставил немецких болельщиков неистовствовать, открыв счет.

Шахтер крупно проиграл Айнтрахту и вылетел из Лиги Европы

Уже через три минут арбитр матча Матео Лаос назначил пенальти в ворота Пятова. Себастьян Алле уверенно развел по углам голкипера Шахтера и мяч.

После перерыва "горняки" перехватили инициативу, и на 64-й минуте Жуниор Мораес отыграл один мяч.

На 80-й минуте хозяева организовали стремительную контратаку, которую точным ударом завершил Алле. Дубль француза.

В конце поединка Анте Ребич снял все вопросы о судьбе путевки в 1/8 финала турнира, забив 4-й мяч для немецкой команды.

Видео гола Йовича:

Видео гола Алле:

Видео гола Мораеса:

Видео гола Алле:

Видео гола Ребича:

Лига Европы1/16 финалаКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майне)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтер: Четверг 21 февраля 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч окончен
4 : 1
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Видеоновости Шахтер Шахтер Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Айнтрахт Франкфурт - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
17
мин
Милан
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук