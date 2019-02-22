Мораєс: Шум трибун Айнтрахта не вплинув на Шахтар, але позначилась відсутність Степаненка

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс пояснив причини поразки Шахтаря у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (1:4).

"Кінець гри був ризиком, треба було бігти. Дали шанси супернику на контратаках, де вони дуже сильні.

Айнтрахт – Шахтар – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Шум трибун на нас не вплинув. Будь-який футболіст любить грати при такій підтримці.

На нас сильно позначилася відсутність Тараса Степаненка. Це дуже важливий гравець нашої команди, як і Кривцов. Будь-якого відсутнього основного футболіста нам сильно не вистачає", – цитує Мораєса Tribuna.

Нагадаємо, вже 25 лютого Шахтар проведе свій наступний поєдинок проти Олександрії в рамках 19-го туру УПЛ.

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