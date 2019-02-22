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Мораєс: Шум трибун Айнтрахта не вплинув на Шахтар, але позначилась відсутність Степаненка

00:25 62 Читать на русском
Мораєс: Шум трибун Айнтрахта не вплинув на Шахтар, але позначилась відсутність Степаненка
Жуніор Мораєс / Фото ФК Шахтар

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс пояснив причини поразки Шахтаря у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта (1:4).

"Кінець гри був ризиком, треба було бігти. Дали шанси супернику на контратаках, де вони дуже сильні.

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Шум трибун на нас не вплинув. Будь-який футболіст любить грати при такій підтримці.

На нас сильно позначилася відсутність Тараса Степаненка. Це дуже важливий гравець нашої команди, як і Кривцов. Будь-якого відсутнього основного футболіста нам сильно не вистачає", – цитує Мораєса Tribuna.

Нагадаємо, вже 25 лютого Шахтар проведе свій наступний поєдинок проти Олександрії в рамках 19-го туру УПЛ.

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Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
4 : 1
Шахтар
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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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