Форвард пропустил традиционную командную фотосъемку из-за самоизоляции его семьи, сообщает ТаТоТаке.

Шахтер провел командную фотосессию без Мораеса – форвард неоднозначно отреагировал в соцсетях

Отмечается, что один из членов его семьи в то время еще болел коронавирусом, а потому клубные врачи запретили Мораесу присутствовать согласно с медицинским протоколом.

Заметим, что Жуниор Мораес недавно переболел COVID-19, но ранее уже тренировался с командой. Ряд игроков, которые тоже были инфицированы, – в частности, Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов и другие присутствовали на фотосъемке.

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