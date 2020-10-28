Антонио Конте в отчаянии / Скриншот с трансляции ТК Футбол

После выездной победы над Реалом, домашняя ничья против финалистов Лиги Европы уже не расценивалась, как сенсация. Хотя, учитывая хронологию событий, была воспринята большинством экспертов положительно – как еще одна победа.

Шахтер – Интер – 0:0 – видеообзор матча

Интересно, что немало внимания в свой адрес получил Антонио Конте. А некоторые даже довольно жестко критикуют футбол в исполнении его команды.

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Эксперт ТК Футбол, а в прошлом полузащитник сборной Украины Евгений Левченко полон позитива и нахваливает молодого кипера "горняков".

Журналист Футбол 24 и Gazeta.ua Сергей Тищенко также отмечает Трубина, а еще находит общее между Каштру, Луческу и Шевченко.

Алекс Великих, наш скаут в Италии, не без гордости публикует совместное фото с 19-летним голкипером.

Эксперт Alex Gramm считает, что Интер погубила спешка, а Шахтеру помогли высшие силы.

Золотые слова от комментатора Setanta Sports Ukraine Игоря Бойко.

Один из ключевых вопросов ставит "Бомбардир" Роман Бебех: был ли пенальти на Лукаку?

Журналист и PR-специалист телеканалов "Футбол" Даниил Вереитин восторгается Каштру и не только. Интересное сравнение для Додо!

"Ковидний футбол не имеет логики", – выносит свой вердикт Вячеслав Заховайло, агент, эксперт и менеджер.

Юрий Шевченко, автор подкаста об итальянском футболе "Дети папы Карло", приводит красноречивую статистику.

Полтавский журналист и медиаконсультант Евгений Бриж указывает на слабое место "горняков", которое первым нащупал Юрий Максимов.

Журналист Трибуны Александр Сажко: тот случай, когда за жесткий автобус не критикуют, а хвалят.

А Дмитрий Литвинов, еще один автор Трибуны, прошелся рентгеном по персоне наставника Интера. Осторожно, много текста!

Завершаем обзор мемасами Брутального футбола, к которым вы уже привыкли.

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Шахтер выстрадал ничью против Интера – Трубин и перекладины спасли очко