Утром 25 октября "горняки" перед началом тренировки провели командную фотосъемку. Фотографии с чемпионским кубком сезона 2019/20 будут использоваться на медиаресурсах Шахтера, а также для официальных заявок.

Впервые в фотосессии донецкого клуба приняли участие Евгений Коноплянка, Виктор Корниенко, Витао, Георгий Судаков, Евгений Гриценко и Владислав Вакула. Как указывает официальный сайт Шахтера, фотосъемка была проведена в полном составе.

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Впрочем, похоже, в лагере клуба забыли о Жуниоре Мораесе, которого нет на кадрах. Сам нападающий сборной Украины, вероятно, был неприятно удивлен. Напомним, в сезоне 2019/20 Мораес забил 20 голов в УПЛ и стал лучшим бомбардиром Шахтера.

"Спасибо за приглашение", – иронично написал 33-летний форвард в Instagram.

Заметим, что Жуниор Мораес недавно переболел COVID-19, но ранее уже тренировался с командой. Ряд игроков, которые тоже были инфицированы, – в частности, Тарас Степаненко, Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов и другие присутствовали на фотосъемке.

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