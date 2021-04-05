Форвард Шахтера Жуниор Мораес с оптимизмом смотрит на положение в турнирной таблице Премьер-лиги, хотя отставание дончан от киевлян составляет 7 зачетных баллов.

"Хочется всегда побеждать, всегда помогать командам и поддерживать менталитет победителя. Без сомнений, число в 100 забитых мячей, лично для меня, хорошая марка в карьере.

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Бесспорно, Шахтер продолжает борьбу. Мы будем бороться до конца, отдавать все силы. Догнать Динамо реально", – цитирует Мораес SportArena.

В текущем сезоне УПЛ за 15 матчей Жуниор забил лишь 4 мяча. К слову, благодаря дублю в ворота Ворсклы этнический бразилец добрался до отметки в 100 голов в истории чемпионата Украины.

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