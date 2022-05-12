Кубок Бразилии 2022, 1/16 финала, ответный матч

Коринтианс – Португеза – 2:0

Голы: Мораес, 8, Жулиану, 31

Коринтианс повел в счете на 8 минуте благодаря дебютному голу Мораеса. После вброса аута Жулиану попытался пробить через себя, но едва задел мяч. Вышел классный пас на ход Мораесу, который элегантно перекинул сферу над голкипером, а за свое празднование с гарячими фанатами получил желтую карточку.

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До перерыва Жулиану удвоил преимущество, замкнув фланговую передачу Москито. Этот гол стал последним во встрече и позволил Коринтиансу выйти в следующий раунд Кубка – первая игра завершилась вничью 1:1.

Отметим, что Мораесу понадобилось 7 матчей, чтобы отличиться первым голом в Бразилии по возвращении.

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